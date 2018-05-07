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Uma Thurman, Quentin Tarantino’yu affetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Uma Thurman, Kill Bill filminin çekimlerinde daha gerçekçi olması için dublörsüz çektiği bir kaza sahnesinde kalıcı şekilde yaralanmasına neden olan senarist ve yönetmen Quentin Tarantino’yu affettiğini ve onunla yeniden çalışabileceğini açıkladı

Uma Thurman, Quentin Tarantino’yu affetti

Uma Thurman, Quentin Tarantino ile 2003 yılında çektikleri ‘Kill Bill’ filmi çekimleri esnasında geçirdiği otomobil kazasında kalıcı boyun ve diz yaralanması geçirmesine rağmen yeniden Tarantino’yla çalışabileceğini açıkladı.

48 yaşındaki ABD’li oyuncu, Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamada, Tarantino’yla her zaman iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Filmin bir sahnesinin çekiminde tehlikeli olduğunu düşündüğü ve karşı çıktığı sahnede korktuğunun başına geldiğini, araçla ağaca çarptığını söyleyen Thurman, Tarantino hakkında şunları anlattı:

“Onu yıllardır tanıyorum. Bizim 25 yıllık yaratıcı işbirliğimiz oldu, birlikte trajediler yaşadık. Ancak ölünce araba kazasını unutabilirim.”

Thurman, “Onu anlıyorum ve yine harika bir senaryo yazarsa birlikte çalışabiliriz” dedi.


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