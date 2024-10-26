Umdukları gibi gitmedi, veda edecekler! İki oyuncu birden Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda birçok oyuncu dahil olmuştu. Senaryonun değiştiği dizide geçtiğimiz sezon finalinde Çimen, Alev, Umut ve Rüzgar karakterinin hikayesine son verilmişti. Diziye yeni sezonda ise Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez dahil olmuştu.

Kaan Taşaner, Giray olarak Şebnem Dönmez de Giray'ın üvey annesi ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi Heves olarak ekibe dahil olmuştu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN 2 OYUNCU AYRILIYOR!

Giray ve Heves karakterinin yaşadığı yasak aşkla ilgili bomba bir hikaye yazılmıştı fakat hem RTÜK korkusundan hem de seyircinin tepkisinden dolayı ilk bölümde öpüşürken gördüğümüz ikilinin bir daha yakınlaştığını görememiştik. Hikaye istenen yöne doğru evrilemeyince ikiliyle ilgili bir karar alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilerleyen bölümlerde önce Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner ekibe veda edecek. Dizi başladığından beri seyirci Giray ve Doğa arasındaki ilişkiyi ve neden evlendiğine dair mantığı anlayamamıştı.

SEVİŞME SAHNELERİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Giray ve üvey annesi Heves'in ateşli sevişme sahnesi yeni bölüme damga vurmuştu. Bu beklenmedik yasak ilişki sahnesi tepki çekmişti. Birçok kullanıcı "Ahlaksızlık" diyerek diziyi eleştirmişti.