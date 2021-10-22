Ümit Davala'dan Galatasaray yorumu

Ünlü spor yorumcusu ve teknik adam Ümit Davala, Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği mücadeleyi Exxen ekranlarında değerlendirdi. Davala, Galatasaray'ın daha yolu olduğunu belirterek Lokomotiv Moskova'yı içerde de yendikten sonra gruptan %90 çıkacağını ifade etti.

"EVİNDE DE YENERSE YÜZDE 90 ÇIKARLAR"

Ümit Davala, "Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı yenerse, gruptan çıkmayı yüzde 90 garantileyecektir." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELDİ

Galatasaraylı taraftarlar yüksek ihtimalle gruptan çıktıklarını düşünerek kutlamalara bile başlamışlardı. Ümit Davala'nın bu temkinli cümlesine tepki gösteren sarı-kırmızılılar sosyal medyadan eski Galatasaray efsanesi Ümit Davala'yı eleştirdi.

