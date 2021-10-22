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Galatasaray'dan Avrupa'da tarihi rekor

22.10.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.

Galatasaray'dan Avrupa'da tarihi rekor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkan Galatasaray aldığı 1-0'lık galibiyetle gruptaki liderliğini perçinledi.

Sarı-kırmızılı ekip Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta üç maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ancak Galatasaray'ı bu sezon Avrupa'da öne çıkaran kritik noktalardan biri şu ana kadar gol yememesi oldu.

Üç maçta iki gol atıp gol yemeyen Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.

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Üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı.

Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993'te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.

1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Manchester United ile 0-0 berabere kalan Galatasaray daha sonra grupta oynadığı ilk iki maçta Barcelona ve Spartak Moskova ile de 0-0 berabere kalmıştı.

TEK RAKİBİ WEST HAM UNITED

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor.

32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi.

2009'DAN BU YANA BİR İLK

7 maçtır Avrupa kupalarında kaybetmeyen Galatasaray bu kulvarda da önemli bir istatistiğe imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip en son 2009'da 11 Avrupa maçında üst üste kaybetmemişti.


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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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