SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ümit Davala, Galatasaray'dan ayrılacak!

Ümit Davala, Galatasaray'dan ayrılacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sezonun son maçı olan Fraport-TAV Antalyaspor mücadelesi ile bir devir daha sona eriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Süper Lig'in 34. haftasıyla birlikte kulübedeki son maçına çıkacak.

Ümit Davala, Galatasaray'dan ayrılacak!

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekipte uzun yıllar futbol oynayıp milenyum kadrosunda yer alan efsane oyunculardan Ümit Davala ise gelecek sezon Florya'da olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 3. ve 4. Galatasaray dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Davala, Antalya maçıyla birlikte kulübedeki görevine veda edecek.

DEĞİŞİKLİK SIRASI ONDA

Son dönemde ekibinde bazı değişiklikler yapmak istediği bilinen Terim, ilk olarak medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın istifasını istemişti. Ardından ise Hasan Şaş'ın istifasını kabul eden deneyimli teknik adam, Ümit Davala'nın yerine de bir kan değişikliği gerektiği görüşünde. Galatasaray'la olan antrenörlük sözleşmesi Antalya maçıyla birlikte bitecek olan Davala'yla sözleşme imzalanmayacak.

SELÇUK İNAN'IN DIŞINDA 3 ADAY DAHA VAR

Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin'in yanı sıra, futbolu bırakan Selçuk İnan'la yardımcı antrenör olarak yola devam edecek.Levent Şahin ve Selçuk İnan'ın dışında bir ismi daha Florya'da göreve başlatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının aklındaki diğer isimler ise eski öğrencileri Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman. Yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa bu 3 isimden biri de yardımcı antrenör olarak görev alacak. (Habertürk)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Fatih Terim'den alkışlanacak hareket!Fatih Terim'den alkışlanacak hareket!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

İşte Avcı'nın yeni takımı!

İşte Avcı'nın yeni takımı!

Üçüncü lige düştü!

Üçüncü lige düştü!

Ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

Ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Davala, Galatasaray'dan ayrılacak!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da Babel kamp kadrosuna dahil edilecek

Galatasaray'dan yıldız isme bir şans daha!

Başakşehirli Aleksic'ten flaş Galatasaray ve Falcao göndermesi

Başakşehirli yıldızdan G.Saray ve Falcao göndermesi

Fatih Terim maaşların yüzde 40'ını cebinden ödemiş

Fatih Terim'den alkışlanacak hareket!

Sofiane Feghouli Arabistan'dan iki talip

Yıldız isme iki talip birden!

Galatasaray'da Mert Çetin ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da flaş ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.