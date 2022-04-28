Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Seda Erdim son zamanlarda tarzı ve Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya başlandı. 2018'de ilk çocuğu Ses Erdim'i kucağına alan Seda Erdim, şezlongdan paylaşım yaptı.
Bir dönem THY’de hostes olarak görev alan Seda Erdim, şimdilerde sosyal medyanın takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
Selena, Hayat Bilgisi gibi bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, deniz, kum, güneşin tadını çıkardı.
Tarzıyla ve pozlarıyla dikkat çeken Seda Erdim, deniz kıyısından ve şezlongdan pozlarını paylaştı.
Erdim çiftinin kızı Ses Erdim, doğacak kardeşinin adının Ela olacağını söylemişti.
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