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Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

28.04.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve pilot Ümit Erdim ile 2017 yılında hayatını birleştiren Seda Erdim, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çimlerde mini elbisesiyle poz veren Seda Erdim bu defa deniz kıyısından paylaşım yaptı.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Seda Erdim son zamanlarda tarzı ve Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya başlandı. 2018'de ilk çocuğu Ses Erdim'i kucağına alan Seda Erdim, şezlongdan paylaşım yaptı.

SEDA ERDİM DENİZ KIYISINDAN POZ VERDİ

Bir dönem THY’de hostes olarak görev alan Seda Erdim, şimdilerde sosyal medyanın takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Selena, Hayat Bilgisi gibi bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, deniz, kum, güneşin tadını çıkardı.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Tarzıyla ve pozlarıyla dikkat çeken Seda Erdim, deniz kıyısından ve şezlongdan pozlarını paylaştı.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

  1. çocuğuna hamile Seda Erdim o pozun altına, "Seda’lı Ela’lı" diye yazdı.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Erdim çiftinin kızı Ses Erdim, doğacak kardeşinin adının Ela olacağını söylemişti.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim deniz kıyısından poz verdi!

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Ümit Erdim
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