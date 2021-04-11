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Ümit Erdim pilotluk için kolları sıvadı! 'İlk seviyeyi geçmiştim'

11.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim ralli ve pilotluğa merak sardı. Pilotluk eğitimi alan Erdim açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ümit Erdim pilotluk için kolları sıvadı! 'İlk seviyeyi geçmiştim'

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ümit Erdim, uzun süredir bir projede rol almıyor. Erdim yeni işlerine yoğunlaşmış durumda.

Yaklaşık iki yıl önce sürpriz bir kararla pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl ilk yalnız uçuşuna çıkarak ilk seviyeyi başarıyla tamamlamıştı.

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Ünlü oyuncu, pilotluk eğitimiyle ilgili soruya, "Pilotaj eğitimini seviye seviye düşünün. İlk seviyeyi zaten geçmiştim, ufak bir uçağı artık tek başıma uçurma ehliyetim var ama henüz bitmedi" yanıtını verdi.

Ümit Erdim, "Şimdi o ehliyeti büyütüyorum, bu seviyeyi de geçersem daha farklı uçakları uçurabileceğim. Bu eğitim bu şekilde seviye arttırarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE HANIMI UÇURMAK İSTİYORUM"

Eğitim bittiğinde bir havayolu şirketinde pilotluk yapmak istediğini daha önce de dile getiren oyuncu, "Önce hanımı uçurmak istiyorum, söz vermiştim. Onu uçurduktan sonra tabi ki büyük yolcu uçağı kullanmayı istiyorum" dedi.


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Ümit Erdim
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