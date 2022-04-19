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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

19.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Sakarya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 5-9 Mayıs'ta Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda sporcular, "erkekler" ve "kadınlar" kategorilerinde mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez il kontenjanı uygulanacak şampiyonayla, geçen yılki organizasyonda dereceye giren sporcular ve 2022 Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın milli takım seçmeleri sonucu kampa dahil olan sporcular, il kontenjanlarına dahil olmadan direkt Türkiye Şampiyonası'na katılabilecek.

Takım kata müsabakalarının yapılmayacağı turnuvanın son gününde, Avrupa Karate Şampiyonası Takım Kata Seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

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