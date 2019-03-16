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Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2019 00:36 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımını A23 Medya’nın, yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği ve senaryosunu Betül Yağsağan’ın kaleme aldığı dizisi Vuslat’ta ‘Kerem’ karakterini canlandıran oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, dizinin geçtiğimiz bölümünde sergilediği “annesinin fotoğrafını ilk kez gördüğü” sahnedeki performansıyla çok konuşuldu.

Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!

Dizide oldukça renkli bir karakter olan ‘Kerem’i canlandıran Kantarcılar, sahne gereği çocukluğuna ait bir resme bakarken yaşadığı duygusal anlarda, ekran başındakileri de ağlattı. Final sahnesinde ekran başındakilerle buluşan sahne sonrası, yeni bölüm fragmanı da büyük bir merak içinde beklenmeye başladı.

Sahne, sosyal medyada çok konuşulurken, Kantarcılar’a çok sayıda tebrik tweeti de atıldı.

Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar’ı oyuncu dostları, TRT1 yetkilileri de kutladı.

VUSLAT KONUSU NEDİR?
Vuslat, bir “aşk yolculuğu” nun serüvenini anlatıyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkânsız aşkların hikayelerinden ilham alan “Vuslat”, İbn Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyununun üzerine inşa ediliyor. Bu oyun, İslam tasavvufunda kişinin “İnsan-ı Kâmil” olma yolculuğundaki 101 basamaktan oluşuyor. Oyunun her basamağındaki maddeler ise “iyi insan” olmak için gereken temel insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı irdeliyor.

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vuslat dizisi ümit kantarcılar

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