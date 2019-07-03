SPOR

Ümit Karan: Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

Bolu'da kamp yapan Kuzey Makedonya 1'inci Lig takımlarından Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, takımların artık şirketleşmesi gerektiğini belirterek, 'Türkiye'de bütün takımlar artık son noktaya geldi. Şirketleşmek gerekecek belki kulüpleri satmak lazım. Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı, menajerler para çaldı. Hiç kimse kulüp için çalışmadı' dedi.

Ümit Karan: Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı

Kuzey Makedonya 1'inci Lig takımlarından Shkupi, 3 gün önce yeni sezon hazırlıklarına Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından olan Ümit Karan'ın teknik direktörlüğünde Bolu'da başladı. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde konaklayan ve otelin tesislerinde günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor. Bolu kampını değerlendiren Ümit Karan, "Genç ve Müslüman bir takım olduğu için burada çok mutlu oluyorlar. Zaten biz Balkan takımıyız, köklerimiz benziyor birbirine. Burada oyuncularım yemekleri seviyor. Özellikle tatlılara, baklavaya bayılıyorlar. Ama tabi çalışma anlamında iyi şartlar var burada. Zemin de şu anda çok iyi. Hazırlık maçları yapıyoruz. O da büyük bir kolaylık sağlıyor bizim için. Son bir hazırlık maçımız var. İnşallah ayın 8'inde ya da 9'unda Ermenistan'a geçeceğiz. UEFA'da zor bir takım çıktı bize. Ben takımıma güveniyorum. İyi bir sonuç alıp inşallah turu geçen taraf oluruz. Avrupa liginde oynamak kolay değil tabi. Sürpriz bir takım olduk. Kimsenin hesabında olmayan bir takımız. Ama çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar var. Genç bir takımız." dedi.

Makedonya ile Türkiye arasında futbol konusundaki farkları anlatan Karan, "Orada futbol, şartlar biraz daha ülke olarak biraz daha gerideler. Tesisleşme anlamında, alt yapı anlamında eksikleri var ülkenin. Federasyon bizim gibi yüksek rakamlar uçuşmuyor. Televizyon gelirleri yok. Ama en önemlisi çok yetenekli oyuncular var. Bence artık Türkiye'deki kulüpler maliyeti düşük ülkelere gelmeli, futbolculara yönelmeli" diye konuştu.

'OYUNCULARIM BİN, BİN 500 EURO ALIYOR'

Türkiye'deki takımların Makedonya'da genç oyuncuları araştırmalarını tavsiye eden Ümit Karan, "Benim futbolcularımın maaş ortalamasına baktığın zaman bin Euro, bin 500 Euro ortalama maaşla oynuyor. Ama aynı şekilde UEFA Kupası'na katılabiliyorlar. Çok yetenekli oyuncular var. Fenerbahçe'ye gelen oyuncumuz var Elif Elmas. Şimdi milyonlar konuşuluyor. Ama bu durum bazı menajerlerin, yöneticilerin işine gelmiyor. Ucuz oyuncudan para kazanamıyorlar. Ama gelecek vaat eden futbolcular var. Bize kültürel anlamda bize çok kolay uyum sağlayabiliyorlar. Kulüplere tavsiyem buradan genç oyuncular araştırsınlar" dedi.

'BÜTÜN YÖNETİCİLER YILLARCA PARA ÇALDI'

Türkiye'de kulüplerin durumunu da değerlendiren Ümit Karan takımların artık şirketleşmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kulüplerin hepsi zaten iflas etti, belki Gençlerbirliği etmedi. Türkiye'de bütün takımlar artık son noktaya geldi. Şirketleşmek gerekecek belki kulüpleri satmak lazım. Tabii büyük takımlarda bu işler zor. Bir de bizim duygusal taraflarımız da oluyor. Başka çözüm de gelmiyor. Bu noktaya para çalma ile gelindi. Para çalmaktan geldi. Başka neyden gelecek? Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı, menajerler para çaldı. Hiç kimse kulüp için çalışmadı. Hep kendi cebine çalıştılar. Bunun cevabı çok net ortada. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Devlet olmasa bütün kulüpler şu anda kapatmıştı. Bence devlet takımlara karşı biraz daha sert olabilir. Toparlanma süreci vermesi lazım. Biraz fedakarlık yapılması lazım. Alt yapıdaki çalışan hoca 4-5 bin lira maaşa çalışacak. Üstündeki hoca 1 milyona çalışacak. 4-5 bin lira alan hocadan çok bir beklenti olmaması lazım. Yani yatırım yapacaksan bir bütçe ayıracaksın. Tamamen önem vereceksin oyuncuya." (DHA)


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Eduok ile yollar ayrıldıEduok ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da transferGiresunspor'da transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
umit karan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Hasan Kartal'dan G.Saray'a transfer cevabı

Hasan Kartal'dan G.Saray'a transfer cevabı

Schalke 04'de Ozan Kabak şoku

Schalke 04'de Ozan Kabak şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mustafa Denizli imzayı attı!

Mustafa Denizli imzayı attı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Hakemin üzerine yürüdüler

Hakemin üzerine yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Karan: Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

BB Erzurumspor’da Eduok ile yollar ayrıldı

Eduok ile yollar ayrıldı

Giresunspor, Raul Rusescu’yla sözleşme imzaladı

Giresunspor'da transfer

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'ı BAK Spor Kulübü kaptı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'

Mısır ve Uganda son 16'da

Mısır ve Uganda son 16'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.