Ümit Karan'dan hiç beklenmedik hamle! İtirafçı oluyor: Bildiklerimi anlatacağım!

Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Yurt dışına çıkmak isterken tutuklanan Karan’ın, savcılığa dilekçe vererek itirafçı olmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Birçok ünlü ismin aralarında bulunduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33’ünün etkin pişmanlık kapsamında savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; İtirafçı olmak isteyenler arasında, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınıp tutuklanan Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan’ın da bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen operasyonda Ümit Karan’ın yanı sıra DJ Merve Sanay ile sosyal medya fenomeni Deniz Berk Cengiz’in de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanan Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre Karan, savcılığa başvurarak dilekçe sundu.

YENİDEN İFADESİ ALINACAK

“Bildiklerimi paylaşmak istiyorum” ifadesini kullanan Karan’ın, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olmayı talep ettiği öğrenildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde uyuşturucu ağına ilişkin detaylar için Karan’ın yeniden ifadesinin alınacağını belirtti.

21 YAŞINDAKİ Ş.N. SUÇLAMIŞTI

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Ş.N. (23) isimli bir kadının beyanları da bulunuyor. Ş.N., yaklaşık 7 ay önce Ümit Karan ile görüştüklerini ve bu süreçte üç kez uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. Uyuşturucuyu kendisinin temin etmediğini savunan genç kadın, maddenin Karan tarafından getirildiğini ve kendisine ikram edildiğini öne sürdü.

Ümit Karan ise ilk savunmasında suçlamaları reddederek, geçmişte yurt dışında içeriğini bilmediği bir madde kullandığını, kimseye uyuşturucu vermediğini ifade etmişti.

