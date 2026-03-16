Galatasaray'ın transferini sızdırdılar! Arjantinli 10 numara için yapılan teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını da sürdürürken transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Bruno Zapelli için resmi teklifini yaptığı iddia edildi.
RTI Esporte’nin haberine göre Galatasaray, genç 10 numara için yaklaşık 6 milyon euro önerdi. Ancak Athletico-PR Başkanı Mario Celso Petraglia'nın oyuncunun ayrılığına kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Zapelli'nin Athletico-PR ile sözleşmesi Temmuz 2028’e kadar devam ediyor. Haberde, oyuncunun yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu da kaydedildi.
23 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 8 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum