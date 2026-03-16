Galatasaray'ın transferini sızdırdılar! Arjantinli 10 numara için yapılan teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını da sürdürürken transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Bruno Zapelli için resmi teklifini yaptığı iddia edildi.

'RESMİ TEKLİF YAPILDI'

RTI Esporte’nin haberine göre Galatasaray, genç 10 numara için yaklaşık 6 milyon euro önerdi. Ancak Athletico-PR Başkanı Mario Celso Petraglia'nın oyuncunun ayrılığına kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ: 60 MİLYON EURO

Zapelli'nin Athletico-PR ile sözleşmesi Temmuz 2028’e kadar devam ediyor. Haberde, oyuncunun yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu da kaydedildi.

8 MAÇTA GÖREV ALDI

23 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 8 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.