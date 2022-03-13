Ümit Karan, Uşakspor’da

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden olan 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda İskenderun FK’yı çalıştırmıştı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

