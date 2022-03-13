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Ümit Karan, Uşakspor’da

13.03.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Uşakspor’da teknik direktörlük görevine Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan getirildi.

Ümit Karan, Uşakspor’da

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden olan 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda İskenderun FK’yı çalıştırmıştı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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