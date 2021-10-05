YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

05.10.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, idman öncesinde sahaya gelerek teknik direktör Tolunay Kafkas ile bir süre sohbet etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kazakistan mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Ümit Milli Takım, 7 Ekim'e kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladıA Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:58
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.