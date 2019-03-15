Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçının aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 23 Mart Cumartesi günü Arnavutluk'a konuk olacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu.
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart 2019 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan şehrinde Arnavutluk U21 Takımı ile oynayacak. Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vedat İnceefe Arnavutluk müsabakasının aday kadrosunu da açıkladı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da toplanacak.
Teknik Direktör Vedat İnceefe tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadro şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)
Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Mert Müldür (Rapid Wien), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (SpVgg Greuther Fürth II)
Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg SV), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün )Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (1.FC Köln II), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya II), Muhammed Enes Kiprit (FC Wacker Innsbruck), Doğukan Sinik (Antalyaspor)
Forvet: İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam, Mücahit Can Akçay (Atiker Konyaspor)
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