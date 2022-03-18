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Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya maçı aday kadrosu açıklandı

18.03.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular yarın saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)

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