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Ümit Milli Takım aday kadrosunda iki değişiklik

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 15:55
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal ile Mustafa Hekimoğlu çıkarıldı.

Ümit Milli Takım aday kadrosunda iki değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

U20 Milli Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi" ifadelerine yer verildi.

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Ümit Milli Futbol Takımı
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