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Ümit Milli Takım'ın otobüsü yolda kaldı, maça gidemedi

12.11.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, maça giderken otobüsün arıza yapması sonucunda stadyuma gidemedi.

Ümit Milli Takım'ın otobüsü yolda kaldı, maça gidemedi

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım, otobüsün bozulması nedeniyle yolda kaldı.

Milli Takımlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada maç saatinin değişebileceği belirtildi. Mücadele normal şartlarda TSİ 22.00'de başlayacaktı.

"Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."

MAÇ 22.30'A ÇEKİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın 22.30'da oynanacağı açıklandı.


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