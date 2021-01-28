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Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

28.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nda mücadele edeceği rakipler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılan kura çekimine 3'üncü torbadan giren Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

Elemelerde 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak. Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer sekiz grubun ikincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de Play-Off oynayacak.

2023 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Romanya ve Gürcistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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