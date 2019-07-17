Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 43-39 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, bu periyodu 67-56 önde geçti. Son çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Ümit Milli Takım, Onuralp Bitim'in maçın bitimine 7.7 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı 82-80 kazanmayı başardı. Onuralp Bitim ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Şehmus Hazer de 19 sayıyla oynadı.
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, İspanya - Slovenya eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak. (DHA)
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