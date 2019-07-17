SPOR

Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.07.2019 20:58 | Son Güncelleme

İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Onuralp Bitim'in son saniyelerde bulduğu üç sayılık isabet ile maçı 82-80 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 43-39 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, bu periyodu 67-56 önde geçti. Son çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Ümit Milli Takım, Onuralp Bitim'in maçın bitimine 7.7 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı 82-80 kazanmayı başardı. Onuralp Bitim ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Şehmus Hazer de 19 sayıyla oynadı.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, İspanya - Slovenya eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak. (DHA)


PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
12 Dev Adam’da kadro değişikliği12 Dev Adam’da kadro değişikliği
İşte Ümit Milliler'in rakibiİşte Ümit Milliler'in rakibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı avrupa basketbol şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Beşiktaş transferi bitiriyor

Beşiktaş transferi bitiriyor

Genç yıldız İstanbul yolunda

Genç yıldız İstanbul yolunda

Flaş iddia! İşte G.Saray'ın hedefindeki forvet

Flaş iddia! İşte G.Saray'ın hedefindeki forvet

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı

Abdulkadir ve Merih kutsal topraklarda

Abdulkadir ve Merih kutsal topraklarda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Takım yardımcı teknik direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti

A Milli Takım'da istifa depremi

Gazi Osman Çakmak, futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Gazi Osman Çakmak, futbolculuk kariyerini sonlandırdı

İzlanda'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı

Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel kutsal topraklarda

Abdulkadir ve Merih kutsal topraklarda

Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi

Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi

Andrey Arshavin: Türkiye genç bir takım, kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var

Arshavin, A Milli Takım'a şans diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.