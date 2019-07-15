Ümit Millilerin son 16'daki rakibi İtalya

İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, Fransa karşısında ilk yarıyı 31-28 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Fransa, sahadan 69-57 galip ayrıldı.

A Grubu'nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu'nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti. Ümit Milli Takım, İtalya'yla 17 Temmuz Çarşamba günü çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.