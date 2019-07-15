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Ümit Millilerin son 16'daki rakibi İtalya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 69-57 yenildi. A Grubu'nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu'nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti.

Ümit Millilerin son 16'daki rakibi İtalya

İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, Fransa karşısında ilk yarıyı 31-28 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Fransa, sahadan 69-57 galip ayrıldı.

A Grubu'nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu'nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti. Ümit Milli Takım, İtalya'yla 17 Temmuz Çarşamba günü çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Grubu üç galibiyetle lider tamamlayan Fransa ise son 16 turunda Ukrayna ile eşleşti. (AA)<br><div></div>
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