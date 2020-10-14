Ümit Özat: Bu sene en iyi başlangıcı yaptık

Adana Demirspor, milli takım arasının ardından ligin 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken, top kapma, pas çalışması ve taktik idmanla son buldu.

"DÜNYADA 34 MAÇIN TAMAMINI KAZANAN BİR TAKIM YOK"

Antrenman sırasında Teknik Direktör Ümit Özat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten Özat, “Sıkı çalıştık. Taktiksel olarak Altay maçının hazırlıklarına başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Genel olarak takım performansından memnunum. Bu ligde 2 puan ortalaması önemlidir. İnsanlar gol yemediğimiz zaman savunma ağırlıklı oynadığımızı düşünüyor. Bu takım 4 maçta 34 pozisyona girmiş. Buna iyi bakmak lazım. Kazandığın zaman haklı, kaybettiğin zaman tamamen suçlu olduğun bir spor yaptığın için insanlara bir şeyi izah etmek zor oluyor. Dünyada 34 maçın tamamını kazanan bir takım yok. Biraz ayaklarımızın yere sağlam basması lazım” diye konuştu.

"BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM"

Adana Demirspor’un bu sene çok iyi bir başlangıç yaptığını da dile getiren Özat, daha sonra şunları söyledi: