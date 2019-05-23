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Ümit Özat: En büyük arzumuz finalde olabilmek

FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Golsüz beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Rövanşa çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul’da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig’e yükselebilmek” dedi.

Ümit Özat: En büyük arzumuz finalde olabilmek

Spor Toto 1. Lig’in play-off yarı final ilk karşılaşmasında Adana Demirspor evinde Hatayspor’la golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Ramazan ayında takımlarını yalnız bırakmayıp stadı dolduran taraftarlara teşekkür ederek, “İyi bir sonuç almadık ancak kötü bir sonuç da değil. Zaman zaman oyuna göre kötü bir sonuç aldığınızı düşünebilirsiniz. Biz deplasmanda da pozisyona girebilen bir takımız. BU maçta gol yememek çok önemliydi. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Özellikle yaptığımız ikinci değişikliğin ardından oyuna hareket geldi. Halis Özkahya gibi bir hakemin bu maça gelmesini istemiyordum açıkçası. Var sistemi neden var? Pozisyona git bir bak. Pozisyon oluyor, hakeme itiraz edemiyorsun. Hakemler futbolculara böyle davranamaz. Bizim ülkedeki kadar hakemlerin sert baktığı bir lig daha yok” diye konuştu.

Tartışmalı penaltı pozisyonunda çok net bir elle oynamanın olduğunu ifade eden Özat, “3 sahada, 1 kenarda, 2 de yukarıda toplam 6 hakem var. Hiçbiri mi göremez? Koca bir şehrin kaderiyle kim oynayabilir? Erdal’ın tereyağından kıl çeker gibi aldığı bir top vardı, döndü faul verdi ona. Bunlar futbolda var, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.
Pote’ye oruç tutmaması gerektiğini söylemelerine rağmen tuttuğunu, bunun da performansına yansıdığını kaydeden Özat, “Biz de elhamdülillah Müslümanız. Orucun telafisi var ancak bu maçın telafisi yok. Burada 20 bin taraftar, emek harcayan arkadaşları var. Orucun kazası var. Böyle maçlarda 10 kişi kaldığınız zaman çok zor. Olur mu böyle? Biraz daha duyarlı olması lazımdı” ifadelerini kullandı.

Kötü bir sonuç almadıklarını belirten Özat, “Bugün tesislerde kalacağız. İlk defa deplasmana gitmiyoruz. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul’da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig’e yükselebilmek” diyerek sözlerini tamaladı.

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