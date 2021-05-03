Ümit Özat: Orada keşke ölseydim

Fenerbahçe’de 6 yıl forma giyen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ümit Özat, geçirdiği kalp krizi, son haftada kaçan şampiyonluk ve Alex de Souza için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırılma Anı adlı programda konuşan Özat, Karlsruhe-Köln maçında yaşadığı kalp krizi için “Bazen diyorum, orada keşke ölseydim” diyerek duygusal anlar yaşadı.

Özat, “Rabbim o anda bir yaşama şansı verdi. En azından bu olaydan sonra aileme yaşattığım sıkıntıları yaşatmazdım. Onlar ne demek istediğimi anlamıştır. Keşke o gün ölseydim” diyerek programda iç geçirdi ve sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“SERGEN YALÇIN, HAGİ VAR DİYE ALEX BÜYÜTÜLDÜ”

Fenerbahçe’nin 100. yılında kaptanlık yapan Ümit Özat, eski takım arkadaşı Alex de Souza’nın heykelinin yapılmasına da tepki gösterdi.

Brezilyalı futbolcunun yetenekleri sayesinde kaptan olduğunu belirten Özat, “Bazı oyuncular liderlikleriyle bazı oyuncular yetenekleriyle kaptan olur. Heykel konusuna gelirsek, Can Bartu’nun heykeli dikilmemiş, Alex kim? Bizleri geç. Oğuz Çetin’in heykeli yok. Alex’in mi olacak? Beşiktaş’ın Sergen’i Galatasaray’ın Hagi’si var diye Alex büyütüldü.”