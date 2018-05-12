Ümit Özat'tan Ahmet Oğuz'a şok sözler!

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, "Gençlerbirliği 30 yıl sonra ilk defa küme düştü. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Başarıda başarısızlık da bir bütündür. İkinci gelişimizde 8 puanlık takımı 10 maç seri yaparak bu yarışta tutmak da bir başarıydı. Bu kadar muhalefete, saldırıya ve iftiraya karşı verilen bu mücadele az bir mücadele değildi" diye konuştu.

Ümit Özat, namusu ve şerefiyle çalıştığını, bu sebeple de vicdanının çok rahat olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Özür dileyecek bir durum yok çünkü gecemizi gündüzümüze kattık. Futbolda bunlar var. Geçen sene Köln, Avrupa kupalarına gitti, bu sene küme düştü. Çok değil 4 sene önce Medipol Başakşehir küme düşmüştü bugün şampiyonluğa oynuyor. Buradan ders çıkartmak lazım. Bazen kaybederken de kazanırsınız."

"BÖYLE VURDUM DUYMAZLIK OLMAZ"

Ümit Özat, ilk yarıda çift sarı karttan oyun dışında kalan Ahmet Oğuz'u sert bir dille eleştirdi. Futbolcu odaklı konuşan biri olmadığını hatırlatan Özat, şunları aktardı:

"Futbolcumun yüzüne söylemediğim bir şeyi arkasından konuşmam. Devre arasında söylediklerimi tekrarlıyorum. Geçen hafta Pogba'nın 85'te arka adalesi yırtıldı, oyundan çıktı. Maalesef birkaç arkadaşımız sanki bütün sezonun ihalesini onun üzerine yıkar gibi bütün tribünlerin önünde onun üstüne koştular. Bunun doğru olmadığını o gün söylemiştim, yine söylüyorum ama gönül isterdi ki o gün Pogba'nın üstüne koşanlar bugün Ahmet'in de üstüne koşsunlar. Sen bu takımın kaptanısın, bu takımın altyapısından yetişmişsin. 35'te kart görüyorsun, 40'ta ikinci sarıdan atılıyorsun. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Maçı kazanıp Atiker Konyaspor maçını bekleyeceksin. Böyle vurdum duymazlık olmaz. İnşallah hepsinin vicdanı rahattır, benim vicdanım rahat. Oyuncularımın birçoğuna teşekkür ediyorum."