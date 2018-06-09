Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım ve Ali Koç açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, Instagram hesabından Fenerbahçe'deki başkanlık sürecinde geçmişte yaşanan bir olay sebebiyle adının geçmesi konusunda açıklama yaptı.

İşte Ümit Özat'ın yaptığı açıklama;

Kamuoyuna duyurulur, geçen haftaki Fenerbahçe kongresinde adımın gündeme gelmesi ile ilgili düşüncelerimi açıklamak gereği duydum. Ben Ümit Özat olarak teknik adamlık yaptığım dönemler ve yapacağım dönemler hariç hiçbir zaman ne F.Bahçe'nin ne de F.Bahçe'yi yönetenlerin karşısında hiç olmadım olmayacağım da. Sadece inandıklarımı ve gerçekleri söyledim. Bu konu ne sayın Aziz Yıldırım'ın anlattığı kadar bir seçim malzemesi ne de Ali Koç'un anlattığı kadar basit bir olay değildir. Taraftar futbolcuya kızabilir, küfredebilir ama bir yönetici futbolcusuna küfredemez. Kaldı ki o gün bir takım kaptanının yapması gerekeni yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Ama yine acı olan o gün küfredilen insanın efsaneler içinde sayılması. 6 ay oynayanların efsaneler içinde sayılması yine en zor zamanlarında yanında olduğum Aziz başkanın döneminde o koridorlarda 3 kupa kaldırmış yüzüncü yıl kaptanın tek başıma bir fotoğrafı olmaması can acıtıcı bir durumdur. Kimse birbirinin F.Bahçeliliğini kıyaslamasın. Allah yeri geldi mi gökte süzülenleri yerde sürünenlere lokma ettiği gibi gün gelir yerde sürüneni de göklere çıkarmasını bilir. Kim derdi ki Aziz başkan bu kulüpten böyle ayrılacak onun için bu devran herkese ters dönebilir. 20 yıl önce Aziz Yıldırım'a bu desteği verenler şimdi Ali Koç'a destek verdiler. Günü geldi mi bugün Ali Koç'a destek olanların yarın ona da aynı kötülüğü yapmayacaklarının garantisi yoktur. Onun için makam mevki kullanarak ve onlara yalakalık olsun diye sosyal medyada efelik yapmayın çünkü gerçek güç gerçek makam sahibi Allah cc dir.

