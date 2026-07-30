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Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar

Galatasaray ile Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı ekip oyuncuyla prensip anlaşmasına vararak yarışta öne geçti. Ancak bonservis pazarlıkları sürerken Fenerbahçe de transferden vazgeçmiş değil.

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet bu kez transfer piyasasında yaşanıyor. İtalya temsilcisi Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao için iki kulüp de yoğun mesai harcarken, transfer yarışında dikkat çeken yeni gelişmeler ortaya çıktı.

'GALATASARAY PRENSİP ANLAŞMASINA YAKIN'

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar 1

İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçmiş durumda. Haberde, sarı-kırmızılı kulübün Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı ve bu nedenle yarışta küçük de olsa avantaj yakaladığı ifade edildi.

'FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar 2

Haberde Fenerbahçe'nin transferden çekilmediği de vurgulandı. Portekizli yıldızın sarı-lacivertli kulübe "Hayır" demediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin İtalya'ya giderek resmi temaslarda bulunan ve somut adımlar atan taraf olduğu aktarıldı. Transfer sürecinin ise henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

ZORUNLU SATIN ALMA...

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar 3

Transferin önündeki en önemli engelin bonservis konusu olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın Milan'a 50 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sunduğu, ancak İtalyan ekibinin bu formüle sıcak bakmadığı belirtildi. Habere göre sarı-kırmızılılar bu teklifi doğrudan bonservis anlaşmasına çevirmesi halinde Rafael Leao'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşebilir.

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