Ümit Özat: Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben gideceğim

Maçın değerlendirilecek bir tarafının çok bulunmadığını, rakiplerinin kendilerinden üstün oynadığını belirten Özat, "Bu açıdan Osmanlıspor'u kutlamak lazım. Maçtan önce yayıncı kuruluşa hem sayısal hem de fiziksel olarak hazır olmadığımızı ifade ettim. Bunun nedeni de çok belliydi, 6 aydır oynamayan iki oyuncumuz vardı. Biri Renan, biri Cristian Tanase. Biri ilk, biri ikinci maçına çıkıyor. Oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert. Oynatmadan nasıl hazırlayacaksın? Mehmet Taş, Ba Adama, Aykut Demir iki ay sonra ilk defa oynadı. Takımın yarısının hazır olmadığı bir ortamda bu mücadeleyi bile göstermeleri benim için olumluydu." diye konuştu.

Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Maçın değerlendirilecek bir tarafı çok yok açıkçası. Tamamen bizden üstün oynadılar. Bu anlamda Osmanlıspor'u kutlamak lazım." dedi.

Takım olarak çok çalışmaları ve oyuncuların da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Özat, "Bugün üçüncü hoca gelmiş, yarın oyuncunun sığınacağı bahane kalmaz. Hep hocalar kötü olamaz. Oyuncuların da buradan ders çıkarması lazım." ifadelerini kullandı.

Özat, iki stoper, bir forvet, bir kenar olmak üzere birkaç oyuncu takviyesine ihtiyaç duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bugün Renan sakatlandı, Mahmut Boz sezonu kapattı. Ferhat Görgülü en az bir ay yok. Yine başka sakat oyuncularımız var. Fiziksel ve sayısal anlamda eksikliklerimizin olduğu bir gerçek. Başkanla bir değerlendirme yapacağız. Aramızdan ayrılacaklar varsa ayrılsınlar, gelecekler varsa gelsinler ki ona göre bir çalışma ortamı sağlayalım."

Önceliğin Giresunspor olduğunu ve bazı ortak kararların alınması gerektiğini ifade eden Özat, şu değerlendirmede bulundu:

"Giresunspor önemli bir camia. Birtakım şeylerde ortak karar alamazsak çok uzun duracağımı da düşünmüyorum. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır ama bu kadar sakat ve uzun süre oynamayan oyuncular alınmış, Artık bizim nokta atışı yapmamız lazım. Eksiğimiz çok. Bu süreçte şunu gördük, burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim. Ben buraya gelirken sevdiğim insanlar vardı ama burada anladığım kadarıyla kendisine dokunulmayan, dokunulmasını istemeyen, belli bir düzeni kurup buranın gediklisi olmaya çalışan bir grup var. Bunu inkar edemezsiniz. Öncelik Giresunspor olduğuna göre, zaten şampiyonluk için gerekli şartlar yok."