Ümitcan Uygun gözaltına alındı! Akıllara Müge Anlı'daki o görüntüler geldi

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, daha önce uyuşturuyucu özendirmekten tutuklanmış ve daha sonra da serbest bırakılmıştı. Ümitcan Uygun önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.

Bu şoke eden ölüm haberinden sonra sosyal medyada Ümitcan Uygun'un bu zamana kadar tutuksuz olmasına eleştiriler yağdı. Aleyna Çakır cinayetinin uzun süre Müge Anlı'nın programında gündeme gelmesi Twitter kullanıcıları tarafından hatırlatıldı.

Çoğu kullanıcı Müge Anlı programına katılan Çakır'ın babasının sinir krizi geçirdiği anları paylaşarak acılı babanın sözlerini hatırlattı. Devlete seslenen baba Mehmet Esen "Yeter, sizin de yavrularınız var. Uzatın ellerinizi. Adalete güveniyorum. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu gezdirmeyin. Yine yapar bu" demişti.

Eski videonun yeniden gündeme gelmesi sonrası Twitter'da Müge Anlı trend oldu.



