MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ümitcan Uygun gözaltına alındı! Akıllara Müge Anlı'daki o görüntüler geldi

Ümitcan Uygun gözaltına alındı! Akıllara Müge Anlı'daki o görüntüler geldi

05.08.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan bu olay sonrası akıllara Müge Anlı'daki o isyan geldi.

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, daha önce uyuşturuyucu özendirmekten tutuklanmış ve daha sonra da serbest bırakılmıştı. Ümitcan Uygun önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.

Bu şoke eden ölüm haberinden sonra sosyal medyada Ümitcan Uygun'un bu zamana kadar tutuksuz olmasına eleştiriler yağdı. Aleyna Çakır cinayetinin uzun süre Müge Anlı'nın programında gündeme gelmesi Twitter kullanıcıları tarafından hatırlatıldı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun gözaltına alındıEsra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Çoğu kullanıcı Müge Anlı programına katılan Çakır'ın babasının sinir krizi geçirdiği anları paylaşarak acılı babanın sözlerini hatırlattı. Devlete seslenen baba Mehmet Esen "Yeter, sizin de yavrularınız var. Uzatın ellerinizi. Adalete güveniyorum. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu gezdirmeyin. Yine yapar bu" demişti.

Eski videonun yeniden gündeme gelmesi sonrası Twitter'da Müge Anlı trend oldu.

1

2

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Şarkıcı Edis’ten alkışlanacak hareketŞarkıcı Edis’ten alkışlanacak hareket
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Aleyna Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

Adana'da dehşete düşüren olay! İşkence yapıp defalarca tecavüz etti

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.