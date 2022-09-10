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Ümitler Balkan Judo Şampiyonası

10.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli judocular ilk gün müsabakalarında 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli judocular, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Gülşen Tanrıkulu altın madalya kazanırken, 44 kiloda Şevval Erdoğmuş, 40 kiloda Kübra Yazıcı, 48 kiloda Gizem Dinçer gümüş, 40 kiloda Elif Arıcı, 48 kiloda Sevde Aydın, 52 kiloda Sura Nil Karasu ve 57 kiloda Deniz Yeşilyurt bronz madalya kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise 55 kiloda Berkay Aydın, 60 kiloda Hilmi Mucık, 66 kiloda Bekir Taha Seymen altın madalya kazanma başarısını gösterirken 55 kiloda Yusuf Can Uzun, 60 kiloda Abdulgani Yaman gümüş, 66 kiloda ise Muharrem Caner Çetin bronz madalya elde etti.

9 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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Kocaeli Türkiye Judo Federasyonu

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