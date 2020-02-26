UMMC Ekaterinburg 112 - 37 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

Maçın 1. periyodunu 33-6 geride geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, soyunma odasına da 64-14 geride gitti.
Karşılaşmanın 3. çeyreği de 86-24 UMMC Ekaterinburg'ün üstünlüğüyle geçilirken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaşmadan 112-37 mağlup ayrıldı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligi 11 yenilgi ve 3 galibiyetle tamamladı. Lider olarak gruptan çıkan UMMC Ekaterinburg 13. galibiyetini aldı.
(AA)
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