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Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı

25.09.2022 04:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında 5 otomobil ve bir motosiklet yandı.

Çakmak Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede otopark içinde bulunan 4 otomobil ve bir motosiklete sirayet etti.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapılarak otoparktaki duman tahliye edildi.

Yangın sonucu otoparka bulunan bir polis aracı, dört otomobil ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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