Ümraniye'de motosiklet sürücüsünün bıçaklanması kask kamerasıyla kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de bir motosiklet sürücüsünün tartıştığı minibüs sürücüsü tarafından bıçaklanması, kask kamerasına yansıdı.

Tavukçuyolu Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Berk D. ile 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, Berk D'yi bıçakla yaraladı.

Berk D. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün saldırıya uğradığı anlar, kask kamerası tarafından kaydedildi.



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