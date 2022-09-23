YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniye'de motosiklet sürücüsünün bıçaklanması kask kamerasıyla kaydedildi

Ümraniye'de motosiklet sürücüsünün bıçaklanması kask kamerasıyla kaydedildi

23.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de motosiklet sürücüsünün bıçaklanması kask kamerasıyla kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de bir motosiklet sürücüsünün tartıştığı minibüs sürücüsü tarafından bıçaklanması, kask kamerasına yansıdı.

Tavukçuyolu Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Berk D. ile 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, Berk D'yi bıçakla yaraladı.

Berk D. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün saldırıya uğradığı anlar, kask kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da düzenlenecek Siirt Tanıtım Günleri'nde 3 milyon ziyaretçi hedefleniyorİstanbul'da düzenlenecek Siirt Tanıtım Günleri'nde 3 milyon ziyaretçi hedefleniyor
Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandıManisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı
TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye trafik tartışma

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.