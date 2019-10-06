SPOR

Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yendi.

Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor

Cesar Grup Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert
Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen

Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
İstanbulspor son nefesteİstanbulspor son nefeste
Karagümrük sert 'Es'tiKaragümrük sert 'Es'ti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümraniyespor Adanaspor

En Çok Okunan Haberler

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor

Ümraniye evinde güldü

İstanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü

İstanbulspor son nefeste

Eskişehirspor 1 - 3 Fatih Karagümrük

Karagümrük sert 'Es'ti

Altınordu, Anıl Koç’u bırakmadı

Altınordu, Anıl’ı bırakmadı

Altınordu 2 - 2 Adana Demirspor (TFF 1. Lig)

Altınordu geri döndü, 1 puanı kaptı

Volkan Şen abarttı! Skandal tehdit

Volkan Şen abarttı! Skandal tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.