Cesar Grup Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert
Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen
Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)
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