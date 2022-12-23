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Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu! Maç 3-1 Başakşehir'in!

23.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Hekimbaşı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçta Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin üstelendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan oldu. Peki, Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu ne oldu?

Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu! Maç 3-1 Başakşehir'in!

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu ne oldu? İşte detaylar..

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı.

Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçı Arda Kardeşler yönetti.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin yaptı.

Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı BeIN Sports'ta canlı olarak ekrana geldi.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in galibiyet golleri Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Youssuf Ndayishimiye'den geldi. Ev sahibi Ümraniyespor'un tek golünü ise 17. dakikada Umut Nayır attı.

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