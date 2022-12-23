Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu! Maç 3-1 Başakşehir'in!

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki Ümraniyespor Başakşehir maç sonucu ne oldu? İşte detaylar..
Ümraniyespor Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı.
Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçı Arda Kardeşler yönetti.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin yaptı.
Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.
Ümraniyespor Başakşehir maçı BeIN Sports'ta canlı olarak ekrana geldi.
Ümraniyespor: Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka
Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in galibiyet golleri Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Youssuf Ndayishimiye'den geldi. Ev sahibi Ümraniyespor'un tek golünü ise 17. dakikada Umut Nayır attı.