SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

23.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Hekimbaşı Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin üstelenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Ümraniyespor Başakşehir maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Başakşehir maçının canlı yayın bilgileri...

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.

Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşlerin yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı BeIN Sports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...
Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecekNusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek
İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdıİspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Muslera'nın alacağı ceza kesinleşti

Muslera'nın alacağı ceza kesinleşti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.