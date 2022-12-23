ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Başakşehir maçının canlı yayın bilgileri...

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.

Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşlerin yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Kamil Çetin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Başakşehir maçı BeIN Sports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

ÜMRANİYESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP



