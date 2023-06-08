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  4. Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Kadroda maça çıkacak oyuncu bile kalmadı...

Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Kadroda maça çıkacak oyuncu bile kalmadı...

08.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'da birçok ayrılık aynı anda yaşandı. İstanbul ekibi, sözleşmeleri sona eren oyuncularıyla yeni mukavele yapmadı ve toplamda 16 oyuncu takımdan ayrıldı.

Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Kadroda maça çıkacak oyuncu bile kalmadı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen fakat istenilen transferleri yapamadığı için bu yıl küme düşen Ümraniyespor, ayrılan futbolcuları tek tek açıkladı.

TAM 16 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

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Ümraniyespor, sözleşmeleri sona eren Orkun Özdemir, Anıl Demir, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Strahil Popov, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık'la yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İstanbul ekibi kiralık sözleşmeleri sona eren Berke Özer, Mert Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Jesse Sekidika, Valentin Gheorghe, Olarenwaju Kayode ve Umut Nayir ile de yolların ayırdığını açıkladı.

TAKIMDA ADETA FUTBOLCU KALMADI

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Böylece Ümraniyespor, küme düşmesinin ardından tam 16 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu. Ümraniyespor yönetimi, yeni oyuncu arayışlarına vakit kaybetmeden başladı.


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