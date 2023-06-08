Ümraniyespor'da yaprak dökümü! Kadroda maça çıkacak oyuncu bile kalmadı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen fakat istenilen transferleri yapamadığı için bu yıl küme düşen Ümraniyespor, ayrılan futbolcuları tek tek açıkladı.

TAM 16 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Ümraniyespor, sözleşmeleri sona eren Orkun Özdemir, Anıl Demir, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Strahil Popov, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık'la yollarını ayırdığını resmen açıkladı. İstanbul ekibi kiralık sözleşmeleri sona eren Berke Özer, Mert Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Jesse Sekidika, Valentin Gheorghe, Olarenwaju Kayode ve Umut Nayir ile de yolların ayırdığını açıkladı.

TAKIMDA ADETA FUTBOLCU KALMADI

Böylece Ümraniyespor, küme düşmesinin ardından tam 16 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu. Ümraniyespor yönetimi, yeni oyuncu arayışlarına vakit kaybetmeden başladı.



