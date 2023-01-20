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Ümraniyespor'dan olay yaratan Jorge Jesus paylaşımı! ''Dede'' diyerek cevap verdiler ama tepki çok büyük...

20.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam, Ümraniyespor'un stadyumunda Süper Lig maçlarının oynanmasının doğru olmasını söylemesinin ardından Ümraniyespor'dan esprili bir cevap geldi.

Ümraniyespor'dan olay yaratan Jorge Jesus paylaşımı! ''Dede'' diyerek cevap verdiler ama tepki çok büyük...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı hakkında da konuşan Jesus'a cevap gecikmedi.

"ÜMRANİYE STADYUMU'NDA SÜPER LİG MAÇI OYNANMAMALI"

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"Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."

ÜMRANİYESPOR'DAN PAYLAŞIM: DEDE'YE SAHİP ÇIKALIM

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Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. "Dede'ye sahip çıkalım" sözlerinin kullanıldığı paylaşım yapan Ümraniyespor'a Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.


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