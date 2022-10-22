ÜMRANİYESPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Peki, Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri...

ÜMRANİYESPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı bugün (22 Ekim 2022 Cumartesi) saat 14.30'da başlayacak.

Maç, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

