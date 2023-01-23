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Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte 11'ler!

23.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümreniyespor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hekimbaşı Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un öğrencileri konuk oldukları sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Ümreniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte 11'ler!

Ümreniyespor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Bilindiği üzere iki takımın sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı. Sarı Lacivertliler rakibini yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Ümreniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı 23 ocak 2023 Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçında Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Veyhu Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇINDA 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia


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