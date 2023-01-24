Ümraniyespor, Galatasaray'dan Juan Mata'yı istedi! Sarı-kırmızılıların cevabı ise...

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Juan Mata, oynadığı maçlarda takdir toplamıştı. Yabancı sınırı nedeniyle istediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

ÜMRANİYESPOR İSTEDİ

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Mata için ret kararı çıktı. Ümraniyespor'un kiralık teklifini geri çeviren sarı-kırmızılılar, Mata'yı şampiyonluk yolunda kaybetmek istemiyor.

10 MAÇTA 5 GOLE KATKI

İspanyol oyuncu bu sezon Galatasaray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



