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Ümraniyespor, Galatasaray'dan Juan Mata'yı istedi! Sarı-kırmızılıların cevabı ise...

24.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Juan Mata'ya sürpriz bir teklif geldi. Yabancı sınırı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Mata'ya Ümraniyespor talip oldu. Sarı kırmızılılar oyuncu için Okan Buruk'tan olumlu yanıt gelmedi.

Ümraniyespor, Galatasaray'dan Juan Mata'yı istedi! Sarı-kırmızılıların cevabı ise...
Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Juan Mata, oynadığı maçlarda takdir toplamıştı. Yabancı sınırı nedeniyle istediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

ÜMRANİYESPOR İSTEDİ

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Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Mata için ret kararı çıktı. Ümraniyespor'un kiralık teklifini geri çeviren sarı-kırmızılılar, Mata'yı şampiyonluk yolunda kaybetmek istemiyor.

10 MAÇTA 5 GOLE KATKI

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İspanyol oyuncu bu sezon Galatasaray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


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