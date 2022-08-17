Ümraniyespor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı, 19 Ağustos Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray nmaçı, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

