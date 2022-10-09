Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, üstün oynadıkları bir maçtan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, ilk yarıda çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çok üzgünüz. İlk yarıda rakibe bir şut şansı bile vermedik. Çok iyi oynadık. Devre arasında oyuncularımıza, ikinci yarıda ikinci ve üçüncü golü aramamız gerektiğini konuştuk. Ancak ikinci yarının başında golü yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Ümraniyespor'u da ateşledi. Tekrar oyun üstünlüğünü ele aldık. Kazansak çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kontrolümüz altında olan bir oyundu. Oynama alışkanlığına sahip bir metot hocası vardı karşımızda. Umarım Recep Uçar'a da gerekli sabır gösterilir."

