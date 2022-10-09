YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından

Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından

09.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Hakemler de insanlar. Maalesef büyük camiaların baskısında kalıyorlar" - "İlk 8 haftada hakem hatası sonucu 7 puanla en fazla puan kaybeden takımlar sıralamasında zirvedeyiz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle 7 puan kaybettiklerini iddia etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, hakem kararlarına ilişkin eleştiride bulunarak, "Ülkemizde birçok maçtan sonra hakemler değerlendiriliyor. Burak Şeker kötü maç yönetmedi. Haftalar öncesinde maçların oynanmayan dakikaları ile ilgili konuştum. Oynanamayan süreleri maçlarımızda kim tutuyor? VAR ve AVAR, oynanmayan süreleri tutup bilgi verebilir." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibinin de oynanmayan süreleri takip ettiğini aktaran Recep Uçar, "Kasımpaşa maçında oynanmayan süreyle ilgili itirazım nedeniyle kırmızı kart gördüm. Ne kadar dakika varsa oynatın. Ben mağlup olduğum Adana Demirspor maçında 6 iken 4, Kasımpaşa müsabakasında 10 iken 5-6 dakika oynanmayan süre kalkabiliyor. Hakemler de insanlar. Maalesef büyük camiaların baskısında, siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar. Bu ülkedeki insanların güce boyun eğmeden işlerini yapmaları lazım. İlk 8 haftada hakem hatası sonucu 7 puanla en fazla puan kaybeden takımlar sıralamasında zirvedeyiz." diye konuştu.

- "Beraberlik nedeniyle mutlu değiliz"

Karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Beraberlik nedeniyle mutlu değiliz. Farklı oynamayı düşünmüştük. İlk yarı kazanmayı hak etmedik. İkinci yarı 2 değişiklikle başladık. Topun bizde olduğu bölümü iyi oynadık. 2-1'i yakaladık sonra maalesef oyunu tutamadığımız bölümde penaltı oldu ve maç 2-2'ye geldi. Dengeli bir maç geçirdik. Ligin en küçük bütçeli ikinci takımıyız. Görevimiz, ligde modern oyunları kullanarak futbolcuları geliştirmek. İstatistiklerle bulunduğumuz konum birbirini yansıtmıyor. Oyuncularımızın birçoğu ligde ilk kez sahne alıyor. İstatistiklerle burada olmak beni bir teknik direktör olarak üzüyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:
Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldıElazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
Bitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendiBitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig recep uçar

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.