Ümraniyespor, Kevin Mayi'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dün yıldız oyuncu Moussa Sow ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atan kırmızı-beyazlıların yeni transferi ise Kevin Mayi oldu.

İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 takımlarından Stade Brest 29'da geçiren Mayi'yi renklerine bağladı. Fransız futbolcunun kariyerinde Chamois Niortais, Ajaccio ve NEC Nijmegen takımları da bulunuyor.

(İHA)

