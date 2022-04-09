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Ümraniyespor-MKE Ankaragücü maçının ardından

09.04.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "Belki liderden alınan 1 puan kötü gözükmeyebilir ama maçın hikayesine baktığımızda sonuç beni mutlu etmedi" - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ: - "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları maçta alınan 1 puandan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Ligin başından beri ilk 2 mücadelesi veren takımların maçıydı. Kazanıp lider olmak istiyorduk." dedi.

Müsabakada ilk golü yiyerek geriye düştüklerini aktaran Uçar, "Ancak oyundan vazgeçmedik. Kurduğumuz baskı sonucunda öne geçtik. Aslında 60. dakikaya kadar her şey istediğimiz gibi gitti. Son yarım saatlik bölüm bizim adımıza onaylamayacağımız, bize yakışmayan bir bölümdü. Belki liderden alınan 1 puan kötü gözükmeyebilir ama maçın hikayesine baktığımızda sonuç beni mutlu etmedi. Kalan 6 haftada yarışı ilk 2'de bitirmek adına elimizden geleni yapacağız. Rakibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Altındağ: "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Süper Lig'e yükselme hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Galibiyet için geldiklerini ancak aldıkları beraberlikle de Ankara'ya lider döndüklerini belirten Altındağ, "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Direkt rakibimizden 1 puan aldık. Kırmızı kart görerek 10 kişi kalıp, geri düştük. Buna rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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