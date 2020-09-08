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Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.09.2020 19:56 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Altay'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Murat Uslu'yu kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.

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