Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
Beşiktaş'ta iki yıldız kadro dışı bırakıldı!
Fatih Terim istedi, G.Saray eski yıldızına teklif yapacak!
G.Saray'ın kasasına 250 milyon TL girecek!
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum