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ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

02.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Trabzonspor maçına saatler kaldı. İki takım bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadeleden 1 puan çıkaran bordo mavili ekip, Ümraniyespor'u mağlup edip sahadan mutlu ayrılmayı hedefliyor. Birçok kişi internette "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maça ilişkin merak edilenler...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek için internette "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

ardakardeşler

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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