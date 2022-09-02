ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek için internette "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan
Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny
Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.
İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
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