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Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Arda Kardeşler hangi takımlı?

02.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler, bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadeleden 1 puan çıkaran Trabzonspor, Ümraniyespor'u mağlup edip sahadan mutlu ayrılmayı hedefliyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Arda Kardeşler hangi takımlı?

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Arda Kardeşler hangi takımlı?

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ümraniyespor Trabzonspor maçı bugün saat 21:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Arda Kardeşler hangi takımlı?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

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