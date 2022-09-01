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Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

01.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ev sahibi takımın stadındaki tadilat nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadeleden 1 puan çıkaran Bordo Mavililer sahadan mutlu ayrılmak istiyor. Maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Futbolseverler heyecanla beklenen maç öncesi arama motorlarında "Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

Ümraniyespor Trabzonspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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